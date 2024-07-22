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Динамо огласило заявку на матчи с Партизаном в Лиге чемпионов

Киевляне постараются выбить сербский гранд.
Сегодня, 11:05
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 июля, киевское Динамо сыграет против Партизана в рамках квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

На официальном сайте УЕФА появилась заявка украинского клуба. В список вошли 24 игрока.

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Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тимчик

Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихеленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга

Отметим, что заявке отсутствуют Назар Волошин, Максим Дячук и Валентин Рубчинский с Максимом Брагару, которые находятся в составе олимпийской сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо поборется с российским клубом за трансферную цель.

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Источник: УЕФА

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