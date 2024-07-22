Динамо огласило заявку на матчи с Партизаном в Лиге чемпионов
Во вторник, 23 июля, киевское Динамо сыграет против Партизана в рамках квалификации Лиги чемпионов-2024/25.
На официальном сайте УЕФА появилась заявка украинского клуба. В список вошли 24 игрока.
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Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тимчик
Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихеленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко
Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга
Отметим, что заявке отсутствуют Назар Волошин, Максим Дячук и Валентин Рубчинский с Максимом Брагару, которые находятся в составе олимпийской сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо поборется с российским клубом за трансферную цель.
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