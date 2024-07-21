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Динамо поборется с российским клубом за трансферную цель

Киевляне нацелились на форварда колумбийского Депортеса.
Сегодня, 20:34
Браян Хиль Уртадо / Twitter
Браян Хиль Уртадо / Twitter

Киевское Динамо рассматривает усиление атакующей линии форвардом-легионером.

Как сообщает колумбийский журналист Хулиан Капера, столичный коллектив может приобрести форварда местного Депортеса Брайана Гиля Уртадо. 

Динамо и неназванный бразильский клуб сделали предложение Депортесу по приобретению футболиста, однако, фаворитом в борьбе за Брайана считается Волга из нижнего новгорода.

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Клуб из страны-террориста близок к приобретению 80% прав на Уртадо и готов предложить ему 4-летний контракт.

В этом году Брайан Гиль провел 22 матча, забив 6 голов и отдав 4 результативных передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Браян Хиль Уртадо

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