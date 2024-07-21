Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры в сборной

Бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида принял важное решение относительно своего будущего.

Вида решил завершить карьеру в сборной Хорватии. Об этом он сообщил в Instagram местной футбольной ассоциации.

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"Когда я 23 мая 2010 года перед своей семьей, друзьями и моими земляками из Славонии дебютировал за хорватскую футбольную сборную, я думал, что осуществил свою футбольную мечту.

Чуть более 14 лет спустя, я знаю, что это было только начало лучших историй в моей футбольной жизни. И как бы трудно ни было это выразить словами, написать или сформулировать, ведь трудно отойти от того, что так много значит, легче, когда я знаю, насколько я богаче из-за всего, что пережил.

Честь одеть однажды в карьере лучшую футболку в мире и представлять свою родину.

А когда это сделаешь 105 раз, примешь участие в семи крупных турнирах и выиграешь три большие медали с Хорватией, то можно быть только бесконечно благодарным за такую привилегию.

Победы и успехи - это то, что остается в книгах, но в моих воспоминаниях остается гораздо больше. И все трудные моменты одинаково ценны и важны, потому что укрепляют единство, характер и взаимопонимание в команде. Мы привыкли к большим успехам в последние годы, но мы, "сенаторы", также пережили разочарования, смены тренеров, поражения и тяжелую критику. Мы вышли из этого сильнее, и успехи были еще слаще.

Я наслаждался борьбой за Хорватию на поле и горжусь тем, что был членом той незабываемой серебряной команды из России. Но с таким же рвением я провел и предыдущие несколько лет, когда не играл так много, потому что научился, что для успеха важны все, от первого до последнего. Отдай максимум на тренировке, поддержи и подними товарищей по команде, подбодри, обними, развесели команду, заведи песню - во многих отношениях это может способствовать успеху сборной, и я горжусь тем, что в роли заместителя капитана Хорватии мог так способствовать.

После 14 лет, проведенных в этой семье, как всех поблагодарить и никого не забыть?

Спасибо всем моим тренерам, от Славена, который дал мне первый шанс, через Игора, Нику и Анте до Златка, с которыми мы достигли этих невиданных и невероятных успехов, а также всем тренерам в штабе.

Для меня было честью делить раздевалку с некоторыми из лучших игроков, которых когда-либо имела Хорватия, во главе с величайшими из великих. Спасибо вам за то, что всегда отдавали все за Хорватию, что все вы воспринимали сборную как святыню, из-за чего каждая встреча всегда приносила радость, когда мы виделись, общались и потом боролись за ту же цель.

Спасибо всей вспомогательной команде, которая также имеет большие заслуги за каждый успех, всем нашим физиотерапевтам, врачам и экономам, а также людям из Федерации во главе с «тетей» Ивой. Спасибо президентам, покойному Влатко, Давору и нынешнему Марияну за большую поддержку, которую Союз всегда оказывал сборной.

Спасибо нашим замечательным фанатам, из-за которых нам особенно жаль, что в этом году мы не достигли больше в Германии, где мы имели самую большую поддержку в истории. Но именно ваша поддержка в такие моменты много значит, потому что показывает, что вы всегда за нас и признаете, что мы отдаем все от себя. Приемы 2018 и 2022 годов я никогда не забуду, общность и любовь, которую мы тогда чувствовали, является самой большой наградой за все усилия, которые мы приложили для успеха сборной.

Спасибо отцу за то, что привел меня в футбол, семье, друзьям и всем тренерам за поддержку и все, чему они меня научили в карьере.

Играть за сборную - это радость, гордость, честь, привилегия... Но все это приходит с одной высокой ценой, которую платит - семья.

И поэтому самая важная благодарность идет моей жене Иване и сыну Давиду, которые являются моей самой большой поддержкой, утешением и опорой, а которые много этого «представительского времени» провели без меня. Я счастлив, что смог разделить с ними лучшие моменты и радуюсь дополнительному времени, которое теперь проведем вместе.

Мне будет не хватать всего - матчей, побед, встреч, смеха, комнаты для массажа, боления, празднований, напряжения, даже неудач, потому что тогда узнаешь, из чего ты сделан - а Хорватия сделана из сильного характера.

Но я знаю, что пришло время для молодых сил, и знаю, что среди них есть старшие, которые поведут к новым успехам. От всей души желаю им и в дальнейшем идти по стопам этой генерации, которая достигла больше, чем я мог мечтать в тот 23 мая 2010 года.

Поэтому, как бы трудно ни было прощаться, я ухожу с гордостью и счастьем, и, как говорят - однажды Огненный, всегда Огненный!

Ваш Домагой!", - написал Вида в своем послании.

Домагой сейчас играет за греческий АЕК.

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