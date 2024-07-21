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Экс-игрок Шахтера дал несколько советов Партизану перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов

Ігор Дуляй виокремив Миколу Шапаренка і Андрія Ярмоленка у складі киян.
Сегодня, 13:23
Игорь Дуляй / Getty Images
Игорь Дуляй / Getty Images

Бывший главный тренер сербского Партизана Игорь Дуляй, известный украинским болельщикам по выступлениям в составе донецкого Шахтера, высказался о предстоящем матче сербов против Динамо в квалификации Лиги чемпионов:

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"Динамо играет (домашние матчи в еврокубках) в Польше, я даже не уверен, будут ли у них болельщики на трибунах. Я знаю, что болельщики Партизана не смогут быть там. Не вызывает сомнений, что у них будет патриотический заряд и они захотят представить Украину лучше. У них огромный уровень, и я жду сложный матч, несмотря на то, что это не их домашний стадион.

Основная обойма Динамо - это украинские футболисты, которые играют за сборную. Сейчас они отправили несколько игроков в олимпийскую сборную Украины, но имеют очень качественный состав и имеют выбор на каждой позиции, для них не будет проблемой отпустить пару молодых игроков.

У них феноменальная команда, Шапаренко – ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также опытный Ярмоленко, он сделал хорошую карьеру в сильнейших лигах", - сказал Дуляй в интервью Sport Klub.

Напомним, Динамо сыграет с Партизаном во втором раунде квалификации в Лигу чемпионов. Первая игра состоится уже 23 июля, а ответный матч запланирован на 31 июля.

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