Полесье рассматривает усиление полузащитником Кривбасса

Житомирская команда заинтересовалась венесуэльским легионером.
Сегодня, 14:05       Автор: Валентина Чорноштан
Андрусв Араухо / Getty Images
Полесье хочет усилиться полузащитником Кривбасса, венесуэльцем Андрусв Араухо.

По имеющейся информации, во время игры Кривбасса против Динамо Киев в рамках 10-го тура УПЛ на матче присутствовали скауты Полесье.

Тогда игрок вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте встречи, за игру он получил жёлтую карточку.

Читай также: Полесье ведет переговоры о продлении контрактов с тремя футболистами

В этом сезоне Андрусв Араухо принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. 

