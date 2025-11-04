Полесье рассматривает усиление полузащитником Кривбасса

Полесье хочет усилиться полузащитником Кривбасса, венесуэльцем Андрусв Араухо.

По имеющейся информации, во время игры Кривбасса против Динамо Киев в рамках 10-го тура УПЛ на матче присутствовали скауты Полесье.

Тогда игрок вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте встречи, за игру он получил жёлтую карточку.

В этом сезоне Андрусв Араухо принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

