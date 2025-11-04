iSport.ua
Полесье ведет переговоры о продлении контрактов с тремя футболистами

Но с финансовыми условиями.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Полесье / Getty Images
Полесье собирается продлить контракт трем футболистам, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, полузащитнику Алексею Гуцуляку и защитникам Эдуарду Сарапию и Богдану Михайличенко житомирский клуб может продлить контракт, но с условием.

Руководство заявило, что игроки останутся в команде, если согласятся на уменьшение зарплаты.

В этом сезоне Богдан Михайличенко отыграл 11 матчей в УПЛ, забив 1 гол. Второй защитник житомирской команды, Сарапий, также провёл 11 матчей и отметился одним голом. Гуцуляк принял участие в 8 играх и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что команда не была заинтересована в продлении с Гуцуляком.

На текущий момент Полесье занимает четвёртое место в УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Михайличенко Алексей Гуцуляк эдуард сарапий ФК Полесье Житомир

