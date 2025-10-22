iSport.ua
Полесье претендует на полузащитника Динамо

Динамо готово отдать Рубчинского в аренду.
Сегодня, 10:48       Автор: Валентина Чорноштан
Валентин Рубчинский / Getty Images
Полесье заинтересовано полузащитником киевского Динамо Валентином Рубчинским.

Главный тренер Полесье Руслан Ротань хочет усилить оборону и подписать опорного полузащитника Динамо этой зимой.

Отмечается, что киевский клуб рассматривает только аренду игрока без права выкупа, ведь Динамо не рассчитывает на Рубчинского в будущем.

Добавим, что за этот сезон Валентин Рубчинский не выходил на поле за "сине-белых". В прошлом сезоне полузащитник отыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Руслан Ротань Валентин Рубчинский ФК Полесье Житомир

