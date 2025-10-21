iSport.ua
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций

"Горняки" встретятся с Легией, а "бело-синие" будут противостоять Самсунспору.
Сегодня, 19:52       Автор: Игорь Мищук
Густаву Коррейя / Getty Images
Густаву Коррейя / Getty Images

УЕФА назначил арбитров на матчи второго тура основного этапа Лиги конференций с участием украинских команд.

Как сообщает официальный сайт организации, поединок между Шахтером и польской Легией обслужит португалец Густаву Коррейя.

Помогать ему будут соотечественники Андре Филипе Ногейра Диаш и Тьяго Кошта. Четвертый рефери - Клаудиу Перейра.

Главным на VAR также будет португалец Андре Нарсишу, а его помощником - Бруну Эштевеш.

Ранее Коррейя не работал на матчах украинских клубов, но в 2023 году обслуживал поединок молодежной сборной Украины против Англии в квалификации Евро-2025 U-21, в котором "сине-желтые" одержали победу 3:2.

Читай также: Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций

На другой матч дня с участием украинской команды, в котором Динамо сыграет в гостях против турецкого Самсунспора, главным арбитром назначен исландец Ивар Орри Кристьянссон.

Его ассистентами станут соотечественники Биркир Сигурдарсон и Гильфи Мар Сигурдссон, а четвертым рефери будет Вильхьяльмур Тораринссон.

За систему VAR будут отвечать австрийцы Мануэль Шюттенгрубберг и Александер Харкам.

До этого Кристьянссон с украинскими команда не пересекался.

Оба матча состояться в четверг, 23 октября. Поединок Шахтер - Легия начнется в 19:45 по киевскому времени, а стартовый свисток в матче Самсунспор - Динамо прозвучит в 22:00.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги конференций.

