Игрок Полесье Гуцуляк остался за бортом команды. Известно, в чем причина

Полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк лишился места в основном составе после прихода нового главного тренера Руслана Ротаня.

По имеющейся информации, новый тренерский штаб Полесье недоволен уровнем игры, который демонстрируется на поле Алексей Гуцуляк.

Также тренерский штаб делает акцент на командную игру, в которой Гуцуляк проседает, по мнению Ротаня. Из-за этого главный тренер житомирской команды отдаёт предпочтение на флангах нападения Полесья Максиму Брагару и Владиславу Велетню.

Добавим, что контракт Алексея Гуцуляка с Полесьем истекает летом 2026 года.

В последний раз Алексей Гуцуляк выходил на поле в стартовом составе 31 августа в матче против Динамо. В этом сезоне УПЛ 27-летний полузащитник чаще выходил на замену или вообще не попадал в заявку на игру.

