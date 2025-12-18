"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко отреагировал на слова Энтони Джошуа о его намерении убить шоумена Джейка Пола в их поединке.

Британский боксер пригрозил соотечественнику, что сам с ним разберется, если они встретятся в ринге.

"Мне только что прислали видео, где Джошуа говорит что-то вроде: "Если я убью кого-то, то убью на боксерском ринге". Думаю, он уже слишком стар, чтобы нести такую чушь. Ему 37 лет, и на закате карьеры он дерется с ютубером, с парнем с канала Disney, которого уже побил Томми Фьюри.

Теперь он говорит о его убийстве, пытаясь таким образом продать бой. Он лает не на то дерево, идиот. Вот тебе забавный факт: если я когда-нибудь с тобой пересекусь, мешок, то наглухо тебя отключу. Я тебе не ютубер и не человек вдвое меньше тебя. Я тот самый, настоящий мужчина.

Ты неудачник без всякого достоинства, который возвращается после поражения нокаутом от местного парня 15 месяцев назад. Представь, если бы меня нокаутировал кто-то из Моркама. Ты большой мешок, бесполезный бомжара. Я очень обрадуюсь, если Джейк Пол наглухо тебя отключит", - приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, что бой Пол - Джошуа состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее сообщалось, что Пол пригрозил судом Деонтею Уайлдеру за предположения о постановочности боя с Джошуа.

