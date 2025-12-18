Тоттенхэм пополнил список претендентов на капитана Барселоны

Наставник лондонского Тоттенхэма Томас Франк стремится обновить вратарскую линию. В сферу интересов "шпор" попал голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген, сообщает TEAMtalk.

В британской столице сомневаются в будущем Гульельмо Викарио. Тер Штеген будет призван заменить итальянца. Последний якобы собрался вернуться на родину в конце сезона.

Тем временем Барса готова рассмотреть предложения по немецкому вратарю. Основным кипером "блаугранас" в кампании 2025/26 стал Жоан Гарсия. Его дублер – Войцех Щенсны, а тер Штеген лишь накануне дебютировал в сезоне.

К слову, параллельно Барселона определилась с судьбой главного тренера Ганси Флика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!