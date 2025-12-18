iSport.ua
ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на ЧМ-2026

Общий фонд турнира составит 727 млн долларов, а каждый участник гарантировано получит 10,5 млн.
Вчера, 20:58       Автор: Игорь Мищук
ФИФА озвучила, какие будут призовые на ЧМ-2026 / Getty Images

ФИФА обнародовала размер призовых и схему их распределения между 48 участниками финальной части чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Общий призовой фонд ЧМ-2026 составит 727 миллионов долларов, что на 50% больше, чем было на предыдущем мировом первенстве в Катаре, в котором участвовали 32 сборные.

72 миллиона долларов из этой суммы будут ровно распределены между всеми 48 участниками турнира. Каждая ассоциация гарантировано получит 10,5 миллионов долларов. Эта сумма будет включать в себя 9 миллионов за участие в групповом этапе и 1,5 миллиона на покрытие расходов на подготовку к турниру.

Остальные 655 миллионов будут распределены между участниками в зависимости от результатов на мировом первенстве.

Призовые на ЧМ-2026:

  • Чемпион - 50 млн долларов;
  • Финалист - 33 млн;
  • Бронзовый призер - 29 млн;
  • Участник матча за 3-е место - 27 млн;
  • Четвертьфиналисты - 19 млн;
  • Участники 1/8 финала - 15 млн;
  • Участники 1/16 финала - 11 млн;
  • Участники группового этапа - 9 млн.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Украины может попасть на ЧМ-2026, если пройдет плей-офф европейской квалификации, и уже известны потенциальные соперники и календарь "сине-желтых" в группе мирового первенства.

