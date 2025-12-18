iSport.ua
Динамо - Ноа: видео голов и лучших моментов матча 18.12.2025

Вашему вниманию видео голов еврокубкового поединка киевской команды.
Вчера, 23:27       Автор: Игорь Мищук
Динамо - Ноа: видео голов / ФК Динамо Киев
В четверг, 18 декабря, Динамо в заключительном шестом туре общего этапа Лиги конференций встречается с армянским Ноа.

Читай также: Пономаренко и Захарченко сыграют в старте Динамо против Ноа

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Ноа в шестом туре Лиги конференций:

1:0 – Кабаев, 27

2:0 – Пономаренко, 50

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ноа.

