Динамо - Ноа 2:0: обзор матча и результат игры 18.12.2025

В четверг, 18 декабря, Динамо в номинально домашнем матче в польском Люблине принимало Ноа в рамках заключительного шестого тура общего этапа Лиги конференций.

Ранее досрочно потеряв все шансы пробиться в плей-офф турнира, подопечные Игоря Костюка все же сумели закончить свой еврокубковый сезон победой, обыграв армянского соперника со счетом 2:0.

Матч начался для динамовцев с проблем, поскольку травму получил Александр Тымчик и попросил замену. Уже на восьмой минуте вместо него на поле вышел Александр Караваев.

Тем не менее именно киевская команда открыла счет в противостоянии. На 27-й минуте Назар Волошин прострелил с правого фланга во вратарскую, а Владислав Кабаев на дальней стойке отправил мяч в пустые ворота.

В начале второй половины встречи Динамо закрепило свое преимущество благодаря результативному удару Матвея Пономаренко, который забил свой дебютный гол за первую команду "бело-синих" в еврокубках. На 50-й минуте Александр Пихаленок навесил на левый край штрафной, Владислав Дубинчак скинул головой в центр на 19-летнего форварда киевлян, а тот, выиграв верховую борьбу, поразил ворота.

Динамо с шестью очками финишировало в общей турнирной таблице Лиги конференций на 27-м месте. Ноа, имея в своем активе восемь баллов, стал 19-м и сыграет в стыковых матчах.

Статистика матча Динамо - Ноа шестого тура Лиги конференций

Динамо - Ноа 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 0.61

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 5 - 4

Фолы: 14 - 5

Динамо: Нещерет - Тымчик (Караваев, 8), Захарченко, Михавко, Дубинчак - Пихаленок (Рубчинский, 75), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 65) - Волошин (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Кабаев (Редушко, 64).

Ноа: Чанчаревич - Сентини, Силва (Мурадян, 66), Суалехе - Боачи (Аванесян, 88), Феррейра, Осима, Тоураринссон (Этеки, 80) - Яколиш (Гргич, 66), Аяс (Манвелян, 88) - Мулахусейнович.

Предупреждения: Кабаев, Михавко, Пономаренко - Яколиш, Мурадян.

