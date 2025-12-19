iSport.ua
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Сегодня, 01:20       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – Риека / ФК Шахтер
Шахтер – Риека / ФК Шахтер

"Горняки" сделали ставку на быстрый гол. Впрочем, два опасных эпизода в стартовые минуты ликвидировал голкипер "белых". Сначала он среагировал на удар Гомеса, а затем парировал и выстрел Очеретько.

Новая вспышка активности пришлась на начало второго тайма. На удар Эгиналдо (сэйв) Риека ответила неточным выпадом Аджеи. Впоследствии еще два момента не использовал нападающий Шахтера.

Открыть счет ни одной из команд так и не удалось. "Горняки" оформили выход в 1/8 финала. А хорватские "белые" еще сразятся за место там в плей-офф.

Статистика матча Шахтер – Риека 6-го тура Лиги конференций

Шахтер – Риека – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 0.44
Владение мячом: 64 % - 36 %
Удары: 9 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 2 - 2
Фолы: 10 - 10

Шахтер: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Очеретько, Назарина, Гомес (Феррейра, 12) – Педриньо да Силва, Эгиналдо, Невертон (Мейреллиш, 84)

Риека: Зломислич – Ореч (Ласицкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак – Виньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкит (Янкович, 82), Менало (Богоевич, 66) – Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеи

Предупреждения: Бондарь – Ореч, Раделич

