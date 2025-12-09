Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды

Кривбасс не может согласовать новый контракт с хавбеком Глейкером Мендосой.

На данный момент венесуэльский игрок имеет контракт с криворожской командой до 31 декабря 2025 года, однако украинская команда не может договориться о продлении договора, так как для этого потребуется заплатить более миллиона евро.

Добавим, что Мендос находится в Кривбассе на правах аренды — он перешел в команду в феврале 2025 года. Полесье также следит за ситуацией вокруг игрока, чтобы при необходимости приобрести его, если у Кривбаса не получиться подписать его до лета 2026.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах.

Представляем расписание матчей чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!