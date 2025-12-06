iSport.ua
Голкипер Кривбасса рассказал о целях команды до зимнего перерыва

О шансах команды в оставшихся матчах 2025 года.
Сегодня, 16:10       Автор: Валентина Чорноштан
Владимир Маханьков / Getty Images
Владимир Маханьков / Getty Images

Перед концом 2025 года команде из Кривого Рога предстоит сыграть две игры - с Александрией и Колосом.

Голкипер Кривбасса Владимир Маханьков рассказал о дальнейших целях команды перед зимним перерывом.

Поскольку у нас сейчас непредсказуемый чемпионат, где аутсайдер может отобрать очки у лидера, Кривбасс хочет уйти в отпуск с хорошим настроением.

В чемпионате уже пройдена практически половина пути. На какой результат настроены в Кривбассе по итогам сезона?

"Результат всегда приходит с тяжёлым трудом. Поэтому могу сказать, что мы хотим и дальше оставаться среди лидеров чемпионата. А как всё получится, узнаем на финише турнира".

Матчи против Александрии и Колоса пройдут 7 и 13 декабря соответственно.

Ранее ЛНЗ дома одолел киевский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кривбас

