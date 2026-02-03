Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2029 года

Городской совет и правительство Каталонии предложили провести финал на Камп Ноу.

Официальный сайт Барселоны сообщил, что клуб предлагает свой стадион для проведения финала Лиги чемпионов сезона 2028/29.

"Сине-гранатовая" команда совместно с городским советом и правительством Каталонии предложила Камп Ноу в качестве возможного места проведения финала Лиги чемпионов 2029 года при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Отмечается, что документ, который будет отправлен на рассмотрение УЕФА для одобрения стадиона и оценки его пригодности для финала, находится на стадии разработки. Добавим, что официальное заявление запланировано на начало июня.

Напомним, что в этом сезоне Лиги чемпионов финал пройдет на стадионе Ференц Пушкаш в Будапеште 30 мая 2026 года.

Ранее бывшийзащитник Ливерпуля раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

