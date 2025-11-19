iSport.ua
Барселоне разрешили провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу

Каталонцы примут на своей арене франкфуртский Айнтрахт.
Камп Ноу / Getty Images
Барселона получила разрешение от УЕФА провести ближайший домашний матч Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта на реконструированном Камп Ноу.

Ранее стало известно о возвращении "блаугранас" на домашнюю арену в следующем поединке Ла Лиги с Атлетиком Бильбао, а ныне каталонский клуб объявил о проведении на обновленном стадионе и еврокубковой игры.

Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

"Клуб рад возможности вернуться к выступлениям на своем стадионе и продолжить продвижение проекта комплексной трансформации реконструированной арены", - говорится в заявлении пресс-службы.

Матч Лиги чемпионов Барселона - Айнтрахт должен состояться во вторник, 9 декабря.

Свой последний матч на Камп Ноу Барселона провела еще в мае 2023 года, после чего в июне началась реконструкція стадиона.

Ранее сообщалось, что звезда Барселоны возобновил тренировки.

