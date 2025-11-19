Барселоне разрешили провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу

Каталонцы примут на своей арене франкфуртский Айнтрахт.

Барселона получила разрешение от УЕФА провести ближайший домашний матч Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта на реконструированном Камп Ноу.

Ранее стало известно о возвращении "блаугранас" на домашнюю арену в следующем поединке Ла Лиги с Атлетиком Бильбао, а ныне каталонский клуб объявил о проведении на обновленном стадионе и еврокубковой игры.

Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

"Клуб рад возможности вернуться к выступлениям на своем стадионе и продолжить продвижение проекта комплексной трансформации реконструированной арены", - говорится в заявлении пресс-службы.

Матч Лиги чемпионов Барселона - Айнтрахт должен состояться во вторник, 9 декабря.

Свой последний матч на Камп Ноу Барселона провела еще в мае 2023 года, после чего в июне началась реконструкція стадиона.

