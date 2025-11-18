Звезда Барселоны возобновил тренировки

Вингер испанской Барселоны Рафинья близок к возвращению на поле. Бразилец возобновил беговые занятия, сообщает официальный X клуба.

Нападающий не играл с конца сентября. Тогда Рафинья получил повреждение бедра в поединке Ла Лиги против Овьедо (3:1). В процессе восстановления латиноамериканец столкнулся с рецидивом травмы.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 7 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 2 ассиста. В грядущем туре чемпионата Испании Барса примет Атлетик из Бильбао. Поединок намечен на 22 ноября.

Кстати, ранее Барселона нацелилась на переход Райана из бразильского Васку да Гама.

