Барселона активирует опцию выкупа форварда у Манчестер Юнайтед

Каталонский клуб выкупает Маркуса Рэшфорда.
Сегодня, 11:03       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд останется в чемпионате Испании.

По данным Mundo Deportivo, руководство Барселоны приняло решение выкупить у Манчестер Юнайтед форварда Маркуса Рэшфорда, ведь им нравится, как играет англичанин.

Теперь "красные дьяволы" получат 30 миллионов евро через пункт в контракте о выкупе игрока Барселоной.

В этом сезоне Маркус провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола.

А вот тер Штеген может покинуть Барселону. Известно, какой клуб заинтересовался услугами голкипера.

