Барселона завоевала 103-й титул в своей истории и сократила отставание от Реала по количеству наград

Сколько нужно каталонской команде трофеев, чтобы сравняться со "сливочными".
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

Накануне прошел финал Суперкубка Испании, в котором Барселона сумела обыграть мадридский Реал со счетом 3:2.

Этот трофей стал для "сине-гранатовых" 103-м в истории. Им необходимо выиграть еще два титула, чтобы сравняться с "королевской" командой, у которой 105 трофеев.

По данным журналиста Педро Мартина, на счету Реала 105 титулов: 71 на внутренней арене и 34 на международной. У Барселоны 81 трофей на внутренней арене и 22 - на международной. В то же время по количеству титулов в XXI веке Барселона превосходит Мадрид - 41 против 40.

Также в очном противостоянии небольшое преимущество по забитым и пропущенным мячам имеет "королевский" клуб - 444:439, а 52 встречи завершились вничью.

К слову, посмотреть видео-обзор эль класико вы можете на нашем сайте.

