Барселона завоевала 103-й титул в своей истории и сократила отставание от Реала по количеству наград
Накануне прошел финал Суперкубка Испании, в котором Барселона сумела обыграть мадридский Реал со счетом 3:2.
Этот трофей стал для "сине-гранатовых" 103-м в истории. Им необходимо выиграть еще два титула, чтобы сравняться с "королевской" командой, у которой 105 трофеев.
По данным журналиста Педро Мартина, на счету Реала 105 титулов: 71 на внутренней арене и 34 на международной. У Барселоны 81 трофей на внутренней арене и 22 - на международной. В то же время по количеству титулов в XXI веке Барселона превосходит Мадрид - 41 против 40.
Также в очном противостоянии небольшое преимущество по забитым и пропущенным мячам имеет "королевский" клуб - 444:439, а 52 встречи завершились вничью.
El Barça tiene en su palmarés 103 títulos:— Pedro Martin (@pedritonumeros) January 11, 2026
81 nacionales
22 internacionales
El Madrid tiene en su palmares 105 títulos:
71 nacionales
34 internacionales
41 títulos del Barça en el Siglo XXI.
40 títulos del Madrid en el Siglo XXI.
К слову, посмотреть видео-обзор эль класико вы можете на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!