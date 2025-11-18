Барселона взялась за трансфер бомбардира из Бразилии

Нападающий Васку да Гама Райан серьезно заинтересовал испанскую Барселону. "Блаугранас" предложили 25-30 млн евро за юного вингера, утверждает инсайдер Экрем Конур в X.

Подписание бразильца – идея спортивного директора каталонцев Деку. Функционер уверен в потенциале Райана. Конкуренцию Барсе в борьбе за воспитанника Васку составит итальянский Милан.

В сезоне-2025 Райан провел 49 поединков во всех турнирах, в которых оформил 17 голов. Контракт нападающего действует до конца 2026 года. Его отец – Валкмар – выиграл с Васку да Гама чемпионский титул в 2000-м.

Напомним, ранее Барселона объявила дату возвращения на Камп Ноу.

