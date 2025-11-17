Барселона объявила официальную дату возвращения на Камп Ноу
Барселона официально объявила, когда проведет первый матч на своем стадионе Камп Ноу после масштабной реконструкции.
Как сообщает пресс-служба "блаугранас", каталонская команда примет на обновленной арене Атлетик Бильбао в ближайшем матче 13-го тура Ла Лиги, который состоится в субботу, 22 ноября.
Барселона получила необходимую лицензию 1B, которая позволит посетить поединок 45 401 зрителю. Также каталонский клуб в данный момент работает над получением лицензии 1C.
Кроме того, "блаугранас" обсуждают с УЕФА возможность проведения на обновленном стадионе следующего домашнего матча Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта, который запланирован на 9 декабря.
Напомним, что последний матч на Камп Ноу Барселона провела еще в мае 2023 года, после чего в июне началась реконструкция. Вследствие обновления вместимость стадиона будет увеличена до 105 тысяч зрителей.
