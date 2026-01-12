iSport.ua
Ливерпуль стартовал в Кубке Англии с уверенной победы

Барнсли практически не имел шансов против команды Слота.
Вчера, 23:39       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Барнсли / Getty Images
Ливерпуль - Барнсли / Getty Images

В понедельник, 12 января, Ливерпуль принимал дома Барнсли в рамках 1/31 финала Кубка Англии.

Команда Арне Слота довольно быстро открыла счет, уже на девятой минуте Собослай забил первый гол в этом матче.

Хозяева доминировали на поле, хотя и Барнсли иногда старался проводить свои контратаки. В итоге ближе к концу тайма Фримпонг забил второй гол, а затем Барнсли сумел ответить, воспользовавшись ошибкой соперника.

Во втором тайме Ливерпуль действовал куда агрессивней, не позволяя сопернику даже думать об атаке. В концовке матча очередным результативным действием отметился Флориан Виртц, а точку в матче поставил Экитике, а немец записал на свой счет еще и ассист.

Ливерпуль - Барнсли 4:1
Голы: Собослай, 9, Фримпонг, 36, Виртц, 84, Экитике, 90+4 - Филлипс, 40

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

