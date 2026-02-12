WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом
Президент организации сообщил, когда украинец должен будет провести защиту против немца.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался по поводу титула организации в супертяжелом весе, которым владеет объединенный чемпион дивизиона Александр Усик.
По его словам, сначала украинский боксер выйдет на добровольную защиту, просьбу о которой организация одобрила раньше, а после должен будет провести обязательную защиту против обладателя временного титула WBC Агита Кабайела.
"Кабайел был недоступен из-за запланированного на январь боя. Так что Усик попросил о добровольной защите титула, что вполне обычно. Ему дали эту возможность, и он обязан дальше подраться с временным чемпионом. Таковы наши правила", - приводит слова Сулеймана The Ring.
Ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Деонтея Уайлдера, против которого изначально планировали провести защиту.
