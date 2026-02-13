iSport.ua
Баскетбол

Чемпион НБА дебютировал в Лиге после рака яичек

Игрок Оклахомы провел первый матч.
Сегодня, 08:04       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Топич / Getty Images
Никола Топич / Getty Images

Защитник Оклахома-Сити Тандер Никола Топич впервые в карьере сыграл в матче НБА, проведя поединок против Милуоки Бакс.

Он провел 12 минут, за которые успел набрать 2 очка и сделать по одному подбору и ассисту.

Сербский баскетболист пропустил свой первый сезон из-за травмы. Его команда стала чемпионом, а 20-летний игрок, в свою очередь, получил чемпионское кольцо, не проведя ни секунды в матчах НБА.

Перед стартом нынешнего сезона Топича ждала страшная новость - у него диагностировали рак яичек.

Эту борьбу баскетболист выиграл и после нескольких матчей в Лиге развития сыграл и в Национальной баскетбольной ассоциации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Никола Топич

