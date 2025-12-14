Кубок НБА: Нью-Йорк победил Орландо, Сан-Антонио одолел Оклахому на пути в финал
В ночь на воскресенье, 14 декабря, были сыграны полуфинальные матчи Кубка НБА.
В борьбе за финал со стороны Восточной конференции Нью-Йорк одержал победу над Орландо (132:120), а в полуфинале от Запада Сан-Антонио взял верх над Оклахомой (111:109).
Результаты полуфинальных матчей Кубка НБА за 13 декабря
Орландо – Нью-Йорк 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)
Орландо: Саггс (26 + 7 передач), Банкеро (25 + 8 подборов + 5 потерь), Бэйн (18 + 7 передач), Картер (14), Блэк (12 + 8 подборов) – старт; Ричардсон (9), Ховард (8), Айзек (5), Джонс (3), Битадзе (0), да Силва (0).
Нью-Йорк: Брансон (40 + 8 передач), Таунс (29 + 8 подборов), Ануноби (24), Бриджес (16), Харт (12 + 6 передач) – старт; Робинсон (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Колек (4), Кларксон (2), Ябуселе (0).
Оклахома-Сити – Сан-Антонио 109:111 (31:20, 18:26, 28:32, 32:33)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 5 потерь), Холмгрен (17 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17 + 7 подборов), Хартенштайн (10 + 9 подборов), Дорт (3) – старт; Карузо (11 + 8 подборов), Митчелл (9), Уоллес (7), Джейлин Уильямс (6), Уиггинс (0).
Сан-Антонио: Васселл (23), Фокс (22), Касл (22 + 6 потерь), Барнс (6), Корнет (2 + 8 подборов) – старт; Вембаньяма (22 + 9 подборов + 5 потерь), Харпер (8), Шэмпени (3 + 8 подборов), К. Джонсон (3).
