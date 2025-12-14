iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Кубок НБА: Нью-Йорк победил Орландо, Сан-Антонио одолел Оклахому на пути в финал

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших полуфинальных поединков внутрисезонного турнира.
Сегодня, 08:45       Автор: Игорь Мищук
Нью-Йорк обыграл Орландо / Getty Images
Нью-Йорк обыграл Орландо / Getty Images

В ночь на воскресенье, 14 декабря, были сыграны полуфинальные матчи Кубка НБА.

В борьбе за финал со стороны Восточной конференции Нью-Йорк одержал победу над Орландо (132:120), а в полуфинале от Запада Сан-Антонио взял верх над Оклахомой (111:109).

Читай также: Кубок НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финале

Результаты полуфинальных матчей Кубка НБА за 13 декабря

Орландо – Нью-Йорк 120:132 (36:33, 28:38, 28:29, 28:32)

Орландо: Саггс (26 + 7 передач), Банкеро (25 + 8 подборов + 5 потерь), Бэйн (18 + 7 передач), Картер (14), Блэк (12 + 8 подборов) – старт; Ричардсон (9), Ховард (8), Айзек (5), Джонс (3), Битадзе (0), да Силва (0).

Нью-Йорк: Брансон (40 + 8 передач), Таунс (29 + 8 подборов), Ануноби (24), Бриджес (16), Харт (12 + 6 передач) – старт; Робинсон (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Колек (4), Кларксон (2), Ябуселе (0).

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 109:111 (31:20, 18:26, 28:32, 32:33)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 5 потерь), Холмгрен (17 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17 + 7 подборов), Хартенштайн (10 + 9 подборов), Дорт (3) – старт; Карузо (11 + 8 подборов), Митчелл (9), Уоллес (7), Джейлин Уильямс (6), Уиггинс (0).

Сан-Антонио: Васселл (23), Фокс (22), Касл (22 + 6 потерь), Барнс (6), Корнет (2 + 8 подборов) – старт; Вембаньяма (22 + 9 подборов + 5 потерь), Харпер (8), Шэмпени (3 + 8 подборов), К. Джонсон (3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Орландо Меджик Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Сперз Кубок НБА

Статьи по теме

Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио
Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами
Полесье переподписало контракт с ключевым защитником Полесье переподписало контракт с ключевым защитником

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета и женский пасьют закроют второй этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: последние в году матчи УПЛ, поединки Манчестер Сити, Реала, Милана, Интера, Ювентуса и Баварии
просмотров

Последние новости

Украина13:14
Полесье переподписало контракт с ключевым защитником
Европа13:09
Рома активизировала переговоры по новому нападающему
Биатлон12:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене
Украина12:45
Календарь Шахтера: "горняки" встретятся с Эпицентром в матче УПЛ
Киберспорт12:40
NaVi попробуют наконец одолеть Mouz на DreamLeague Season 27
Европа12:33
Погба снова выбыл из-за травмы
Украина12:25
Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ
Европа11:59
Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко
Украина11:35
Календарь Динамо: "бело-синие" примут Верес в матче УПЛ
ММА11:28
Амосов озвучил главную цель после успешного дебюта в UFC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK