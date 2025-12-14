Конате - о конфликте в Ливерпуле: В этом клубе все любят друг друга

Защитник Ливерпуля Ибраима Конате прокомментировал ситуацию с Мохамедом Салахом.

По словам француза, ситуация была улажена, а стороны действительно хотят продолжить сотрудничество.

А потому Конате сомневается, что Салах больше не сыграет за Ливерпуль.

Все видели, как Салах любит клуб, а клуб любит его. Иногда нужно понимать разочарование игрока, игрока, который сделал такую карьеру, столько всего достиг.

Сейчас мы не будем вдаваться в подробности того, что было сказано внутри команды. Все улажено, учитывая, что он был включен в состав.

Салаха любят все, тренер в том числе, он тоже любит тренера. В этом клубе все любят друг друга. Впечатляюще