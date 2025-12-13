Ассист против Брайтона помог Салаху побить рекорд Руни

Лучший бомбардир в истории АПЛ в матчах за один клуб.

Мохамед Салах отметился голевой передачей в матче против Брайтона.

Это результативное действие в рамках 16-го тура стало для египетского вингера 277-м в составе Ливерпуля. В общей сложности статистика Салаха выглядит следующим образом: 188 голов и 89 результативных передач.

Таким образом, Мохамед Салах стал самым результативным игроком в истории АПЛ по количеству результативных действий за один отдельно взятый клуб.

Ранее лидером по этому показателю был Уэйн Руни, который в составе Манчестер Юнайтед совершил 276 результативных действий — забил 183 гола и отдал 93 результативные передачи.

Обзор матча, в котором Салах отметился ассистом, можно посмотреть на ISPORT.

