Челси - Эвертон 2:0: обзор матча и результат игры 13.12.2025

"Пенсионеры" разжевали "ирисок" в рамках 16-го тура АПЛ.
Сегодня, 19:08       Автор: Валентина Чорноштан
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В субботу, 13 декабря, Эвертон с Миколенко в стартовом составе отправился на Стэмфорд Бридж. Со стартового свистка началась борьба за центр поля, которая привела к нескольким угловым у "синих" и голу на 21-й минуте матча — Коул Палмер отправил мяч в сетку ворот Эвертона.

После пропущенного мяча Эвертону стало сложно выходить из обороны. Весь первый тайм прошёл под контролем Челси, что принесло "пенсионерам" ещё один гол под его конец. Арбитр добавил к первой 45-минутке три минуты, и именно в компенсированное время Гюсто сумел удвоить преимущество хозяев — 2:0.

С контроля Челси началась и вторая половина встречи. Однако украинскому защитнику удалось несколько раз остановить нарастающие атаки хозяев. В середине второго тайма Эвертон стал действовать активнее и начал показывать зубы, но опасные моменты завершались поднятым флажком лайнсмена.

После этого последовали замены от обеих команд. Под конец игры "ириски" пошли ва-банк, но мяч в ворота так и не шёл. Украинский защитник Виталий Миколенко провёл все 90 минут на поле и не раз пытался вскрыть оборону Челси, однако безуспешно.

Челси одержал победу со счётом 2:0. Это первая победа подопечных Энцо Марески после трёх туров АПЛ.

Статистика матча Челси – Эвертон. 16-й тур чемпионата Англии
Челси – Эвертон 2:0

Голы: Палмер, 21; Гюсто, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 2.07 – 1.03
Владение мячом: 58% – 42%
Удары: 17 – 11
Удары в створ: 5 – 2
Угловые: 4 – 7
Фолы: 13 – 11

Челси: Санчес - Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья - Джеймс, Фернандес - Нету, Палмер (Сантос, 58), Гарначо (Гиттенс, 65) - Педро (Эстевао, 81)

Эвертон: Пикфорд - О’Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Гарнер (Айрогбунам, 84), Гейе - Ндиай, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 16), Грилиш (Диблинг, 84) - Барри (Бэту, 68)

Предупреждение: Фофана 77.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон

