iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии

Потенциальный свободный агент заинтересовал английские гранды.
Сегодня, 09:53       Автор: Антон Федорцив
Дайо Упамекано / Getty Images
Дайо Упамекано / Getty Images

Лондонские Челси и Манчестер Сити обратили внимание на чемпионат Германии. Центрбек мюнхенской Баварии Дайо Упамекано оказался на радарах обоих клубов, утверждает инсайдер Грэм Бэйли в X.

Француз летом станет свободным агентом. Бавария пока не договорилась с Упамекано о новом контракте. Ранее воспользоваться ситуацией надеялись мадридский Реал, французский ПСЖ и английский Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Упамекано провел 20 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). В ряды "ротен" защитник перебрался в 2021 году. До этого он защищал цвета немецкого РБ Лейпциг, австрийских Зальцбурга и Лиферинга.

Тем временем РБ Лейпциг собрался выручить 100+ млн евро за очередного таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бавария Манчестер Сити Дайо Упамекано

Статьи по теме

Боруссия Д повесила ценник на звезду команды Боруссия Д повесила ценник на звезду команды
Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами
Первые пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов Первые пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов
Реал потерпел домашнее поражение от Манчестер Сити Реал потерпел домашнее поражение от Манчестер Сити

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа12:56
Феерия Цыганкова. Дубль и лучшая оценка в матче Ла Лиги
Европа12:55
Боруссия Д повесила ценник на звезду команды
Европа12:21
Барселона рассматривает вариант с юным форвардом на замену Левандовски
Другие страны12:17
Бывший тренер Шахтера трудоустроился в Бразилии
Футзал11:54
Экстра-лига по футзалу: Сокол будет противостоять Авалону, Любарт примет ХИТ, Ураган встретится с Киевом
Европа11:36
Реал закрыл соглашение по Эндрику
Украина11:15
УПЛ: Кривбасс примет Колос, Заря будет гостить у ЛНЗ, Полесье встретится с Карпатами
Европа10:58
МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ
НХЛ10:29
Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями
Европа09:53
Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK