Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии

Лондонские Челси и Манчестер Сити обратили внимание на чемпионат Германии. Центрбек мюнхенской Баварии Дайо Упамекано оказался на радарах обоих клубов, утверждает инсайдер Грэм Бэйли в X.

Француз летом станет свободным агентом. Бавария пока не договорилась с Упамекано о новом контракте. Ранее воспользоваться ситуацией надеялись мадридский Реал, французский ПСЖ и английский Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Упамекано провел 20 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). В ряды "ротен" защитник перебрался в 2021 году. До этого он защищал цвета немецкого РБ Лейпциг, австрийских Зальцбурга и Лиферинга.

Тем временем РБ Лейпциг собрался выручить 100+ млн евро за очередного таланта.

