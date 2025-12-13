iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Лидер Ванкувера перебрался в Миннесоту

Громкий обмен состоялся за океаном.
Сегодня, 09:11       Автор: Антон Федорцив
Куинн Хьюз / Getty Images
Куинн Хьюз / Getty Images

Ванкувер потерял капитана команды. Защитник Куинн Хьюз пополнил ряды Миннесоты, сообщает официальный сайт клуба.

Лучший защитник НХЛ-2024 перебрался в состав Уайлд в рамках обмена. Кэнакс получили защитника Зива Баюма, вингера Лиама Огрена и форварда Марко Росси. Также Миннесота уступила пик первого раунда драфта-2026.

Хьюз выступал за Ванкувер с сезона 2018/19. В нынешней кампании он оформил 2 шайбы и 21 ассист. Контракт американца действует до лета 2027 года, а средняя зарплата составляет 7,85 млн долларов.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ванкувер Кэнакс Марко Росси Миннесота Уайлд Куинн Хьюз

Статьи по теме

НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси
НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс
Вратарь сборной Украины поедет в лагерь развития клуба НХЛ Вратарь сборной Украины поедет в лагерь развития клуба НХЛ
МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа10:58
МЮ нацелился на хавбека новичка АПЛ
НХЛ10:29
Эдмонтон и Питтсбург обменялись вратарями
Европа09:53
Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
НХЛ09:11
Лидер Ванкувера перебрался в Миннесоту
НБА08:49
НБА: Голден Стэйт проиграл Миннесоте, Даллас победил Бруклин
НХЛ08:10
НХЛ: Юта дожала Сиэтл, Сент-Луис обыграл Чикаго
НБА07:44
Михайлюк помог Юте одолеть Мемфис
Европа07:17
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
Киберспорт00:34
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi сыграют против FaZe в полуфинале
Киберспорт00:32
NaVi, доминируя, обыграли Furia и вышли в полуфинал мажора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK