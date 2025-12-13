Лидер Ванкувера перебрался в Миннесоту

Ванкувер потерял капитана команды. Защитник Куинн Хьюз пополнил ряды Миннесоты, сообщает официальный сайт клуба.

Лучший защитник НХЛ-2024 перебрался в состав Уайлд в рамках обмена. Кэнакс получили защитника Зива Баюма, вингера Лиама Огрена и форварда Марко Росси. Также Миннесота уступила пик первого раунда драфта-2026.

Хьюз выступал за Ванкувер с сезона 2018/19. В нынешней кампании он оформил 2 шайбы и 21 ассист. Контракт американца действует до лета 2027 года, а средняя зарплата составляет 7,85 млн долларов.

