Вратарь сборной Украины поедет в лагерь развития клуба НХЛ

Украинец получил шанс проявить себя на элитном уровне.

Голкипер Александр Левшин получил приглашение Ванкувера. Юный вратарь попал в лагерь развития Кэнакс, сообщает журналист Марк Диввер в X.

Украинец попал на карандаш канадского клуба после выступлений в Юниорской хоккейной лиге Онтарио. Там Левшин провел 35 матчей регулярки за Торонто Патриотс. Он парировал 93,5 % бросков с коэффициентом надежности 2.43.

Весной голкипер дебютировал в сборной Украины. 18-летний уроженец Харькова стал самым молодым вратарем в истории национальной команды. В следующем сезоне Левшин будет выступать за Университет Кларксона в NCAA.

Напомним, украинец Богдан Дьяченко перебрался в Полонию из польского Бытома.

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