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Украинский вратарь нашел новый клуб в Канаде

Украинский голкипер Александр Левшин продолжит карьеру в канадском хоккее. Новый клуб 20-летнего вратаря — Спрюс Грув Сейнтс, выступающий в BCHL.
Сегодня, 14:57       Автор: Сергей Носенко
Александр Левшин / ФХУ/fhu.com.ua/
Александр Левшин / ФХУ/fhu.com.ua/

О подписании украинца на сезон-2026/27 клуб официально сообщил на своем сайте.

Левшин присоединился к новой команде после начала сезона в составе Принс-Джордж Кугарс, представляющего Западную хоккейную лигу (WHL).

Ранее Кугарс прекратил сотрудничество с украинцем из-за необходимости сократить количество игроков в возрасте 20 лет до трех — это максимально допустимое число хоккеистов данной возрастной категории в составе. Генеральный менеджер и главный тренер команды Марк Лэмб объяснил, что клуб рассчитывал освободить место для усиления состава посредством обменов или отказа от услуг отдельных игроков.

В сезоне-2026/27 Левшин успел провести за Принс-Джордж четыре матча, одержав одну победу при двух поражениях. Его коэффициент надежности составил 4,66 пропущенной шайбы за игру, а процент отраженных бросков — 86,2%.

В предыдущем сезоне украинец сыграл 24 матча, одержал 11 побед и потерпел девять поражений. В среднем он пропускал 2,93 шайбы за игру, отражая 90,2% бросков соперников. Также на его счету один матч на ноль.

Левшин родом из Харькова и неоднократно представлял Украину на международных соревнованиях. В частности, он выступал на молодежном чемпионате мира в дивизионе IA.

В Спрюс Грув Сейнтс рассчитывают, что опыт украинца в WHL и международных турнирах поможет ему продолжить развитие в новой команде.

Напомним, легенда НХЛ обрушился на Трампа после его решений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Левшин

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