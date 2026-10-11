iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

"Он предаст любого": легенда НХЛ обрушился на Трампа после его решений

Бывший голкипер НХЛ Доминик Гашек выступил с резким заявлением в адрес президента США Дональда Трампа.
Сегодня, 14:09       Автор: Сергей Носенко
Доминик Гашек / Getty Images
Доминик Гашек / Getty Images

Чешский хоккеист связал свои претензии к американскому лидеру с его действиями на фоне российской войны против Украины.

"Предатель демократического мира. И он сделает то же самое с США. Если ему это будет лично выгодно, он предаст любого — включая своих сограждан и свою собственную страну", — написал Гашек в X.

Заявление прозвучало после того, как Трамп сообщил о договоренности с путиным относительно поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Американский президент также выступил с критикой украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал Киев прекратить такие атаки.

Гашек, который после завершения карьеры регулярно высказывается о войне россии против Украины, ранее критиковал НХЛ за отношение к российским хоккеистам, поддерживающим путина. В частности, он выступал против участия таких спортсменов в международных соревнованиях без публичного осуждения российской агрессии.

Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл на шесть недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трамп Доминик Гашек

Статьи по теме

"Готов назвать себя женщиной": Трамп высмеял бывшего игрока НБА "Готов назвать себя женщиной": Трамп высмеял бывшего игрока НБА
Гашек призвал запретить россиянам публичные выступления из-за Овечкина Гашек призвал запретить россиянам публичные выступления из-за Овечкина
Легенда НХЛ раскритиковал Трампа за его политику Легенда НХЛ раскритиковал Трампа за его политику
Легенда НХЛ: Бывший президент РФ медведев угрожал меня убить Легенда НХЛ: Бывший президент РФ медведев угрожал меня убить

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: : Динамо принимает Карпаты в УПЛ, Ливерпуль — Манчестер Сити, матчи Ювентуса и Марселя
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров

Последние новости

Формула 118:15
Гран-при Сингапура: Ферстаппен выиграл гонку, Леклер и Антонелли - на подиуме
Формула 118:05
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 118:00
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Формула 117:40
Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура
Футзал16:50
Экстра-лига по футзалу: Сокол переиграл Агромат, Альянс разгромил Авалон
Украина16:30
УПЛ: Динамо победило Карпаты, ЛНЗ обыграл Кудривку, Буковина примет Полесье
Украина15:30
ЛНЗ в меньшинстве пропустил от Кудривки, но сохранил преимущество
Украина15:07
Динамо минимально обыграло Карпаты
Украина14:15
Гол львовян отменили из-за офсайда
НХЛ14:09
"Он предаст любого": легенда НХЛ обрушился на Трампа после его решений
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK