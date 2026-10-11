"Он предаст любого": легенда НХЛ обрушился на Трампа после его решений

Чешский хоккеист связал свои претензии к американскому лидеру с его действиями на фоне российской войны против Украины.

"Предатель демократического мира. И он сделает то же самое с США. Если ему это будет лично выгодно, он предаст любого — включая своих сограждан и свою собственную страну", — написал Гашек в X.

Заявление прозвучало после того, как Трамп сообщил о договоренности с путиным относительно поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Американский президент также выступил с критикой украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал Киев прекратить такие атаки.

A traitor to the democratic world. And he @realDonaldTrump will do the same to the USA. If he stands to gain personally, he will betray anyone—including his fellow citizens and his own country. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 10, 2026

Гашек, который после завершения карьеры регулярно высказывается о войне россии против Украины, ранее критиковал НХЛ за отношение к российским хоккеистам, поддерживающим путина. В частности, он выступал против участия таких спортсменов в международных соревнованиях без публичного осуждения российской агрессии.

Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл на шесть недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!