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Хоккей

Звезда хоккейной сборной Украины перебрался в Европу

Отечественный гранд простился с основным вратарем.
Вчера, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Богдан Дьяченко / ФХУ
Богдан Дьяченко / ФХУ

Голкипер Богдан Дьяченко покинул киевский Сокол. Страж ворот переехал в польскую Экстралигу, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец пополнил ряды бытомской Полонии. Силезцы вернулись в элитный дивизион по итогам сезона 2024/25. Дьяченко отыграл 2,5 сезона за Сокол и дважды стал чемпионом Украины.

В составе сборной Украины вратарь стал лучшим голкипером ЧМ-2025 в Дивизионе IA. На турнире он провел 3 поединка, пропустив всего трижды за 86 бросков. Коэффициент надежности украинца составил 0.97.

Напомним, сборная Украины получила полный список соперников на чемпионате мира-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сокол Киев Богдан Дьяченко Полония

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