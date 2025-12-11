iSport.ua
Первые пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

Осталось еще 19.
Сегодня, 07:29       Автор: Василий Войтюк
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

После шестого тура основной стадии Лиги чемпионов определились первые клубы, которые сумели гарантировать себе участие как минимум в предварительном раунде плей-офф.

Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов?

  • Арсенал (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Аталанта (Италия)

На ISPORT доступна турнирная таблица Лиги чемпионов после шести сыгранных туров. Напомним, что в 1/8 финала плей-офф выйдут 8 лучших команд основного этапа, тогда как клубы с 9 по 24-е места сыграют в предварительном этапе плей-офф, а остальные 12 команд вылетят с еврокубков.

