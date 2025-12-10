iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала

Пройдет медосмотр перед переходом.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Такехиро Томиясу / Getty Images
Такехиро Томиясу / Getty Images

Защитник Такехиро Томиясу с нового года начнёт выступать за Аякс.

В последнее время японец проходил восстановление после травмы колена. Это повреждение повлияло на то, что с ним разорвал контракт Арсенал, и с июля 2025 года он не играл в футбол.

Отмечается, что новый контракт 27-летнего игрока с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне 2024/25 Томиясу отыграл всего один матч.

Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Арсенал Лондон

Статьи по теме

Арсенал подписал близнецов полузащитников Арсенал подписал близнецов полузащитников
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Арсенал повторил достижение 20-летней давности Арсенал повторил достижение 20-летней давности
Кейн - о противостоянии с Арсеналом: "Все по-другому" Кейн - о противостоянии с Арсеналом: "Все по-другому"

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Европа17:08
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Теннис16:30
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Европа15:55
Мудрик получил новый бан в Британии
Формула 115:24
Марко заработает кругленькую сумму после ухода из Ред Булл
Европа14:49
Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала
Другие страны14:43
Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду
Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK