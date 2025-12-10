Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала

Защитник Такехиро Томиясу с нового года начнёт выступать за Аякс.

В последнее время японец проходил восстановление после травмы колена. Это повреждение повлияло на то, что с ним разорвал контракт Арсенал, и с июля 2025 года он не играл в футбол.

Отмечается, что новый контракт 27-летнего игрока с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Former Arsenal defender Takehiro Tomiyasu has agreed a short-term deal to join Ajax subject to formalities and passing a medical.🇯🇵 pic.twitter.com/1kOgb8IoFw — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 10, 2025

В сезоне 2024/25 Томиясу отыграл всего один матч.

