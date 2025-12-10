iSport.ua
Русский Українська

Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии

Первая ракетка Украины вскоре возобновит выступления.
Сегодня, 16:30       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Отечественная теннисистка Элина Свитолина выбрала первый турнир на новый сезон. Очередной соревновательный год украинка начнет с Auckland Open, сообщает BTU.

Старт соревнований запланирован на 5 января. Турнир продлится неделю и будет предшествовать Открытому чемпионату Австралии. Свитолина попала в основную сетку мэйджора.

В прошлом году украинская спортсменка пропустила Auckland Open. Зато в 2024 году Свитолина дошла до финала турнира. Там она в трех сетах уступила американке Кори Гауфф.

К слову, украинка Марта Костюк определилась с первым турниром в сезоне-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
Свитолина за 2025 год заработала более 2 млн долларов, Костюк и Ястремська - больше миллиона Свитолина за 2025 год заработала более 2 млн долларов, Костюк и Ястремська - больше миллиона
Свитолина удостоилась награды по итогам выступлений в Кубке Билли Джин Кинг Свитолина удостоилась награды по итогам выступлений в Кубке Билли Джин Кинг
Свитолина больше не выйдет на корт в этом сезоне Свитолина больше не выйдет на корт в этом сезоне

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Европа17:08
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Теннис16:30
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Европа15:55
Мудрик получил новый бан в Британии
Формула 115:24
Марко заработает кругленькую сумму после ухода из Ред Булл
Европа14:49
Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала
Другие страны14:43
Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду
Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK