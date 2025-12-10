Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии

Отечественная теннисистка Элина Свитолина выбрала первый турнир на новый сезон. Очередной соревновательный год украинка начнет с Auckland Open, сообщает BTU.

Старт соревнований запланирован на 5 января. Турнир продлится неделю и будет предшествовать Открытому чемпионату Австралии. Свитолина попала в основную сетку мэйджора.

В прошлом году украинская спортсменка пропустила Auckland Open. Зато в 2024 году Свитолина дошла до финала турнира. Там она в трех сетах уступила американке Кори Гауфф.

К слову, украинка Марта Костюк определилась с первым турниром в сезоне-2026.

