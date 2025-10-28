Свитолина удостоилась награды по итогам выступлений в Кубке Билли Джин Кинг

Денежный приз украинка пожертвовала в свой фонд поддержки молодых теннисистов на родине.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала обладательницей награды Heart Award за выступление в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Эта награда вручается теннисисткам, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время соревнований.

В голосовании украинка обошла итальянок Жасмин Паолини и Элизабетту Коччаретто, а также американку Джессику Пегулу.

Свитолина также получила денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который пожертвовала в фонд Svitolina Foundation в поддержку молодых теннисистов в Украине.

Напомним, что Украина впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, где уступила Италии. Итальянки после стали чемпионками турнира, одолев в финале сборную США.

