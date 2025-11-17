Сборная Украины узнала потенциальных соперниц на Кубке Билли Джин Кинг-2026
Прошла жеребьевка.
Женская сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперниц на Кубке Билли Джин Кинг, который пройдёт в 2026 году.
Сборная Украины, дошедшая до полуфинала на этом турнире, тем самым гарантировала себе путёвку в квалификационный раунд вместе с ещё шестью командами.
Матчи квалификационного раунда пройдут в апреле 2026 года. Напомним, что они будут проходить в формате матчевых встреч: чтобы выйти в финальный турнир, сборные должны выиграть три матча.
Кто сыграет в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг-2026
- Участницы финального турнира Кубка Билли Джин Кинг-2025: Украина, Япония, Испания, США, Казахстан, Великобритания, Китай.
- Победительницы плей-офф раунда: Канада, Польша, Швейцария, Чехия, Австралия, Бельгия, Словения.
