Сборная Украины узнала потенциальных соперниц на Кубке Билли Джин Кинг-2026

Женская сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперниц на Кубке Билли Джин Кинг, который пройдёт в 2026 году.

Сборная Украины, дошедшая до полуфинала на этом турнире, тем самым гарантировала себе путёвку в квалификационный раунд вместе с ещё шестью командами.

Матчи квалификационного раунда пройдут в апреле 2026 года. Напомним, что они будут проходить в формате матчевых встреч: чтобы выйти в финальный турнир, сборные должны выиграть три матча.

Кто сыграет в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг-2026

Участницы финального турнира Кубка Билли Джин Кинг-2025: Украина, Япония, Испания, США, Казахстан, Великобритания, Китай.

Победительницы плей-офф раунда: Канада, Польша, Швейцария, Чехия, Австралия, Бельгия, Словения.

