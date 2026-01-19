Сборная Украины узнала соперника в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2026

Наша сборная стартует в квалификации КБДК против Польши.

В понедельник, 19 января, состоялась жеребьёвка квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Сборная Украины, которая участвует в турнире, сразится со сборной Польши. Матчевое противостояние состоится 10-11 апреля.

Добавим, что встреча будет состоять из пяти поединков: два одиночных матча в первый день, затем парная игра во второй день и ещё две одиночные встречи.

Отметим, что для нашей национальной команды это номинально будет домашний матч, а победитель встречи получит место в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026.

На данный момент проходит Australian Open, и Элина Свитолина, которая вышла во второй раунд турнира, узнала имя своей соперницы.

