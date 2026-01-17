Сборная Украины узнала потенциальных соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
В сентябре 2026 года пройдет финальная часть турнира Кубка Билли Джин Кинг, а до этого состоятся квалификационные матчи. Сборная Украины узнала соперниц, с которыми будет бороться за выход в финальную часть соревнований.
В понедельник, 19 января, состоится жеребьевка квалификаций сезона-2026. Добавим, что наша национальная сборная попала в число несеяных команд.
Несеяные команды:
- Украина;
- Казахстан;
- Япония;
- Австралия;
- Швейцария;
- Бельгия;
- Словения.
Сеяные команды:
- Италия;
- США;
- Великобритания;
- Канада;
- Испания;
- Чехия;
- Польша;
Отметим, что матчи предусматривают противостояние между сеяными и несеяными сборными дома или на выезде. Победитель противостояния получает путевку в финальную часть турнира. Игры состоятся с 10 по 11 апреля 2026 года.
