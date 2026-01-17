Сборная Украины узнала потенциальных соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Италия встретится с несеяными командами, включая Украину, в квалификации турнира.

В сентябре 2026 года пройдет финальная часть турнира Кубка Билли Джин Кинг, а до этого состоятся квалификационные матчи. Сборная Украины узнала соперниц, с которыми будет бороться за выход в финальную часть соревнований.

В понедельник, 19 января, состоится жеребьевка квалификаций сезона-2026. Добавим, что наша национальная сборная попала в число несеяных команд.

Несеяные команды:

Украина;

Казахстан;

Япония;

Австралия;

Швейцария;

Бельгия;

Словения.

Сеяные команды:

Италия;

США;

Великобритания;

Канада;

Испания;

Чехия;

Польша;

Отметим, что матчи предусматривают противостояние между сеяными и несеяными сборными дома или на выезде. Победитель противостояния получает путевку в финальную часть турнира. Игры состоятся с 10 по 11 апреля 2026 года.

