Сборная Украины узнала потенциальных соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Италия встретится с несеяными командами, включая Украину, в квалификации турнира.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В сентябре 2026 года пройдет финальная часть турнира Кубка Билли Джин Кинг, а до этого состоятся квалификационные матчи. Сборная Украины узнала соперниц, с которыми будет бороться за выход в финальную часть соревнований.

В понедельник, 19 января, состоится жеребьевка квалификаций сезона-2026. Добавим, что наша национальная сборная попала в число несеяных команд.

Несеяные команды:

  • Украина;
  • Казахстан;
  • Япония;
  • Австралия;
  • Швейцария;
  • Бельгия;
  • Словения.

Сеяные команды:

  • Италия;
  • США;
  • Великобритания;
  • Канада;
  • Испания;
  • Чехия;
  • Польша;

Отметим, что матчи предусматривают противостояние между сеяными и несеяными сборными дома или на выезде. Победитель противостояния получает путевку в финальную часть турнира. Игры состоятся с 10 по 11 апреля 2026 года.

Тем временем Киченок и Кравчик сыграли в финале турнира в Аделаиде. Результат матча можно узнать на нашем сайте.

