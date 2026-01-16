iSport.ua
Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде

Теннисистки сильно провели первый совместный турнир.
Сегодня, 15:33       Автор: Андрей Безуглый
Людмила Киченок / Getty Images
Людмила Киченок / Getty Images

В пятницу, 16 января, состоялся финал парного турнира в Аделаиде.

В финале украинка Людмила Киченок и американка Дезире Кравчик боролись за титул с китаянкой Чжан Шуай и чешкой Катериной Синяковой.

Игра длилась 1 час 11 минут и завершилась поражением Киченок и Кравчик 1:6. 4:6.

Отметим, что для Киченок и Кравчик это был первый совместный турнир, потому финал - отличное достижение для старта. Кроме того, для украинки это был юбилейный 25-й финал в парных турнирах WTA.

WTA 500. Аделаида. Парный разряд. Финал

Людмила Киченок/Дезире Кравчик (Украина/США) – Катерина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай) 1:6, 4:6

