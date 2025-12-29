Квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open

Четыре украинки сыграют в парах на Открытом чемпионате Австралии. Каждая из них взяла в напарницы иностранку, сообщает BTU.

Марта Костюк сыграет бок о бок с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе. В свою очередь Даяна Ястремская сразится в дуэте с американкой Алишей Паркс.

Представительницу США в напарницы взяла и Людмила Киченок. Она будет делить корт с Кэти Волынец. Наконец Надежда Киченок выступит в паре с японской теннисисткой Макото Ниномией.

Лучшим достижение на Australian Open может похвастаться Людмила Киченок. В 2024 году она дошла до финала в дуэте с латышкой Еленой Остапенко. Костюк же проиграла полуфинал в 2023-м.

К слову, первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла "Битву полов" австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

