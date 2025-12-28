iSport.ua
Русский Українська

Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"

Выставочный матч завершился прогнозируемо.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Арина Соболенко и Ник Кирьос / Getty Images
Арина Соболенко и Ник Кирьос / Getty Images

Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение от австралийца Ника Кирйоса в "Битве полов". Поединок прошел на хардовом покрытии в ОАЭ.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Кирьос оформил победу в двух сетах с одинаковым счетом (6:3, 6:3). Австралийский теннисист сделал 1 эйс и реализовал шесть из 15-ти брейк-пойнтов.

В то же время Соболенко не смогла выполнить ни одной подачи на вылет. Бесфлажная белоруска реализовала 3 брейк-пойнта (7 попыток). Не помог "нейтралке" и уменьшенный на 9 % с ее стороны корт.

К слову, украинки Людмила и Надежда Киченок начнут сезон-2026 совместным выступлением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ник Кирьос Арина Сабаленка

Статьи по теме

Рыбакина выиграла Итоговый турнир-2025 Рыбакина выиграла Итоговый турнир-2025
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Сабаленка второй раз подряд выиграла US Open Сабаленка второй раз подряд выиграла US Open
Кирьос снялся с US Open Кирьос снялся с US Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
Европа19:55
Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Европа19:21
Экс-форвард сборной Англии установил рекорд Лидса в АПЛ
Другие страны19:10
Кубок африканских наций-2025: Габон уступил Мозамбику, матч Алжира, Кот-д'Ивуар встретится с Камеруном
Бокс18:58
"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом
Европа18:25
Ювентус готов существенно улучшить финансовые условия контракта своего лидера
Украина18:25
УХЛ: Шторм не приехал на матч с Крыжинкой Кэпиталз
Европа17:59
Наполи с дублем Хойлунда одолел Кремонезе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK