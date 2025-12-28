Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"

Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение от австралийца Ника Кирйоса в "Битве полов". Поединок прошел на хардовом покрытии в ОАЭ.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Кирьос оформил победу в двух сетах с одинаковым счетом (6:3, 6:3). Австралийский теннисист сделал 1 эйс и реализовал шесть из 15-ти брейк-пойнтов.

В то же время Соболенко не смогла выполнить ни одной подачи на вылет. Бесфлажная белоруска реализовала 3 брейк-пойнта (7 попыток). Не помог "нейтралке" и уменьшенный на 9 % с ее стороны корт.

К слову, украинки Людмила и Надежда Киченок начнут сезон-2026 совместным выступлением.

