Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт

Скандальный австралиец Ник Кирьос поразмыслил о выступлениях в сезоне-2026. Спортсмен стремится принять участие в Открытом чемпионате Австралии, сообщает The Tennis Gazette.

"Да, я, вероятно, сыграю на Australian Open в какой-то форме. Не совсем уверен, в каких еще турнирах буду участвовать, но уверенно могу сказать, что попрощаюсь на Australian Open – хотя бы еще однажды", – заявил Кирьос.

Австралийский теннисист фактически прекратил регулярные выступления после сезона-2022. Ему прооперировали запястье и колено. Последний раз на матч одиночного разряда он выходил в марте 2025 года и несколько раз обещал вернуться.

