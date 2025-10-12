iSport.ua
Вашеро сенсационно выиграл Shanghai Masters

В финале победитель одолел кузена.
Вчера, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Валентен Вашеро / Getty Images
Валентен Вашеро / Getty Images

Монегаск Валентен Вашеро триумфовал на Мастерсе в китайском Шанхае. В финальном поединке он обыграл французского теннисиста Артура Рендеркнека.

Оба финалиста, приходящиеся друг другу двоюродными братьями, неожиданно дошли до решающего матча. Первый сет с одним брейком взял более рейтинговый (№ 54) Рендеркнек. Вашеро ответил взаимностью во втором.

В решающей же партии монакский теннисист дважды взял подачи кузена – на старте и под занавес сета. Как следствие, Вашеро впервые выиграл турнир наивысшего уровня. В новой версии рейтинга он слетит на 40-е место из третьей сотни.

Shanghai Masters. Шанхай, Китай
финал
Артур Рендеркнек (Франция) – Валентин Вашеро (Монако) – 6:4, 3:6, 3:6

