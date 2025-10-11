iSport.ua
Русский Українська

Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая

Представитель третьей сотни выбил победителя.
Вчера, 14:22       Автор: Антон Федорцив
Валентен Вашеро / Getty Images
Валентен Вашеро / Getty Images

Монакский теннисист Валентен Вашеро продолжил феерию на "Мастерсе" в Китае. В полуфинале соревнований 204-я ракетка мира неожиданно одолел серба Новака Джоковича.

Начали матч соперники по обмену брейками. Вашеро полностью захватил инициативу в седьмом гейме. Он дважды взял собственную подачу "под ноль" и забрал пункт на подаче балканца.

Во второй же партии монегаску хватило и одного брейка для всеобщего успеха. Вашеро впервые вышел в финал наивысшего уровня. Выступления в Шанхае он начал в квалификации, а в основной сетке прошел еще шесть оппонентов.

Shanghai Masters. Шанхай, Китай
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 4) – Валентен Вашеро (Монако) – 3:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Валентен Вашеро

Статьи по теме

Джокович - о Синнере: "Следующий матч в Шанхае может стать историческим" Джокович - о Синнере: "Следующий матч в Шанхае может стать историческим"
Синнер вошел в элитный клуб финалистов "Гранд Слэмов" Синнер вошел в элитный клуб финалистов "Гранд Слэмов"
Синнер обыграл Джоковича по пути в финал Ролан Гаррос Синнер обыграл Джоковича по пути в финал Ролан Гаррос
Джокович пропустит "Мастерс" в Риме Джокович пропустит "Мастерс" в Риме

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:16
Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой
ЧМ-202600:50
Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
ЧМ-202600:11
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Бокс: расписание боев
Бокс23:35
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде
Европа23:12
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Украина22:39
Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей
Украина22:05
Суперлига: Соколы победили Кривбасс, Мавпы одолели Нико-Баскет, Киев-Баскет переиграл Старый Луцк
Бокс21:55
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International
ЧМ-202621:20
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK