Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая

Монакский теннисист Валентен Вашеро продолжил феерию на "Мастерсе" в Китае. В полуфинале соревнований 204-я ракетка мира неожиданно одолел серба Новака Джоковича.

Начали матч соперники по обмену брейками. Вашеро полностью захватил инициативу в седьмом гейме. Он дважды взял собственную подачу "под ноль" и забрал пункт на подаче балканца.

Во второй же партии монегаску хватило и одного брейка для всеобщего успеха. Вашеро впервые вышел в финал наивысшего уровня. Выступления в Шанхае он начал в квалификации, а в основной сетке прошел еще шесть оппонентов.

Shanghai Masters. Шанхай, Китай

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 4) – Валентен Вашеро (Монако) – 3:6, 4:6

